На Тернопольщине подтверждены еще два случая Covid-19

Об этом сообщается на странице в Фейсбук Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня коронавирус подтвердили у жителя Монастырского района, 1966 г.р. Его госпитализировали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи.

Еще одна инфицированная с подтвержденным Covid-19 - тоже жительница Монастырского района, 1979 г.р. Сейчас она - в реанимационном отделении Монастырской больницы", - говорится в сообщении.

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Итого, по состоянию на 17.00 24 марта на Тернопольщине зафиксировано 4 случая заболевания Covid-19.