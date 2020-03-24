Смертность от коронавируса в Италии снова растет - за сутки умерло 743 человека

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные службы гражданской обороны Италии.

Смертность от коронавируса продолжает расти после незначительного спада. За 24 часа в Италии зарегистрировали 743 летальных случая и 3612 новых случаев заражения. Днем ранее от коронавируса умер 601 пациент.

С начала пандемии от коронавируса вылечились 8326 пациентов, на 894 больше, чем вчера.

Согласно обновленным данным, общее количество зараженных в Италии достигло 69 176 человек, включая умерших и выздоровевших.

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