Смертность от коронавируса в Италии снова растет - за сутки умерло 743 человека

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные службы гражданской обороны Италии.
Смертность от коронавируса продолжает расти после незначительного спада. За 24 часа в Италии зарегистрировали 743 летальных случая и 3612 новых случаев заражения. Днем ранее от коронавируса умер 601 пациент.
С начала пандемии от коронавируса вылечились 8326 пациентов, на 894 больше, чем вчера.
Согласно обновленным данным, общее количество зараженных в Италии достигло 69 176 человек, включая умерших и выздоровевших.