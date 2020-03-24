Не просто узурпация власти, а "Свадьба в Малиновке", - Вакарчук раскритиковал предложение Шмыгаля

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил народный депутат от партии "Голос", фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

"Я бы сказал так. Это или кто-то его подставил очень сильно - и тогда встает вопрос его квалификации, как он дал себя подставить? Или… я даже не хочу говорить, что это. Потому что если это сознательно было сказано, то это мало того, что грубое нарушение Конституции, оно еще и прозвучало из уст второго-третьего лица государства.

Поэтому я надеюсь, что это было первый и последний раз. Думаю, ни "Голос", ни парламент как таковой - не допустят того, чтобы в стране наступила не просто узурпация власти, а такая "Свадьба в Малиновке". Да, в парламенте есть разные силы и каждая имеет свою адженду, но есть вещи, вокруг которых, я думаю, парламент будет объединяться. У нас парламентско-президентское государство - и надо всем напомнить, что именно парламент формирует основы и внешней, и внутренней политики. И чем быстрее мы наладим конструктивное сотрудничество в треугольнике президент - Офис президента, парламент и правительство (подчеркиваю - не монобольшинство, а парламент), тем лучше", - подчеркнул он.

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Вакарчук также уверен, что причин для введения чрезвычайного положения в Украине в данный момент нет.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 18 марта на заседании Кабмина в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине предложил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко 20 марта заявил, что украинские власти готовы ввести режим чрезвычайного положения на территории всей Украины, если коронавирус будет забирать сотни, или тысячи жизней украинцев.

23 марта министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса. Однако большинство фракций парламента выступает против этого.

В тот же день Шмыгаль заявил, что необходимости введения чрезвычайного положения в Украине пока нет.

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