Генсек ООН Гутерреш призвал снять санкции с России и других преступных режимов

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, говорится в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш.
"Я призываю к отмене санкций, введенных в отношении стран, чтобы обеспечить им доступ к продовольствию, основным медицинским товарам и медицинской помощи в борьбе с COVID-19", - говорится в письме генсека.
"Это время для солидарности, а не для изолирования", - подчеркнул Гутерреш.
Он также призвал лидеров G20 "снять ограничения на трансграничную торговлю, которые влияют на доставку медицинского оборудования, медикаментов и других предметов первой необходимости для борьбы с эпидемией".
"Мы должны создать условия и мобилизовать ресурсы, необходимые для обеспечения того, чтобы развивающиеся страны имели равные возможности для реагирования на этот кризис", - заявил Гутерреш.
По его словам, "все, что не соответствует этому обязательству, приведет к пандемии апокалиптических масштабов, которая затронет всех нас".
"Мир с нетерпением ждет согласованных и решительных действий мировых лидеров", - подчеркнул генсек.
Напомним, саммит G20 пройдет 26 марта в формате видеоконференции.