Цены на спирт подниматься не будут, - "Укрспирт"

Об этом сообщил и.о. председателя "Укрспирт" Сергей Блескун, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.

"Наша основная сырье - это кукуруза и пшеница. Ее хватает, правда, увеличивается цена на нее. В частности, на кукурузу. Это ежегодная практика весной, здесь нет ничего сверхъестественного. Но мы в "Укрспирте" приняли решение, что не будем увеличивать цены на спирт, потому что сейчас вообще не время для этого. Мы работаем по тем же ценам, что были и месяц назад, и полгода", - подчеркнул Блескун.

Он также отметил, что совокупная мощность всех действующих заводов "Укрспирта" - 26 тысяч декалитров в сутки.

Сообщается, что этого объема достаточно, чтобы удовлетворить потребности страны в спирте.

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