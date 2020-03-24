78,6 тыс. граждан вернулись в Украину при содействии дипучреждений, - МИД

Об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД" в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время на карантине в разных странах мира продолжают находиться 152 украинца: в Польше - 106, в Бразилии - 16, во Вьетнаме - 8, в Германии - 7, в Объединенных Арабских Эмиратах – 3, в Молдове, Австралии и США – по 2, в Катаре, Китае, на Кубе, в Нидерландах, в Румынии и в Черногории – по 1.

18 граждан Украины за рубежом проходят лечение от Covid-19: 5 - в Германии, 4 - в Доминиканской Республике, по 2 - в Италии, Польше и в Объединенных Арабских Эмиратах, по 1 - в Испании, в Нидерландах и на Сейшельских островах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 60 тыс. украинцев вернулись в Украину, более 27 тыс. - еще остаются за рубежом, - МИД

Выздоровели от болезни шесть украинцев: 4 - в Японии и по одному - в Италии и в Польше.

Трое гражданок Украины умерли от коронавирусной инфекции в Италии.