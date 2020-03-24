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24.03.20 21:47

Хорошковский находится в больнице с подтвержденным диагнозом коронавируса, - Рабинович

У бывшего главы СБУ Валерия Хорошковского подтвердили китайский коронавирус. По непроверенной информации он находится в Александровской больнице Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, болезнь Хорошковского подтвердил руководитель пророссийской фракции ОПЗЖ в ВР Вадим Рабинович в фейсбуке.

"Хорошковский с подтвержденным диагнозом в больнице", - написал Рабинович.

Хорошковский находится в больнице с подтвержденным диагнозом коронавируса, - Рабинович 01

Депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива в эфире одного из телеканалов также заявил, что Валерий Хорошковский болеет коронавирусом".

Сам Валерий Хорошковский в комментарии журналистам "Схем" не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он находится в больнице с подозрением на заражение коронавирусом.

"Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных", - ответил Хорошковский в сообщении журналисту Михаилу Ткачу.

Источник в правительстве рассказал подробности: "Да, двустороннее воспаление легких. Скорее всего коронавирус, но пока не подтвержден". В Александровской больнице отказались комментировать информацию о пациенте.

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