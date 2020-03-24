Беременную женщину из Ирпеня госпитализировали с подозрением на коронавирус, - мэр Бучи Федорук

Об этом пишет в Facebook Бучанский городской голова Анатолий Федорук со ссылкой на первого заместителя и.о. городского головы Ирпеня Александра Маркушина, передает Цензор.НЕТ.
"В Ирпене первый случай - есть подозрение на коронавирус.
К сожалению, это беременная женщина, которой в пятницу сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня и он оказался отрицательным. Наши врачи в пятницу сделали мазок на ПЦР-анализ. Результат пришел только сегодня. К сожалению, результат положительный, впрочем, окончательный диагноз установят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину, у которой подозревается коронавирусная болезнь. Сейчас отправляем на повторный ПЦР-анализ. Проведем неотложную изоляцию и тестирование всего медперсонала и других пациентов, которые могли контактировать с женщиной, у которой есть подозрение на коронавирусную инфекцию", - цитирует Федорук Маркушина.
Напомним, по состоянию на 10 утра 24 марта Минздрав подтвердил 97 случаев заражения коронавирусом в Украине. Из них не менее 28 - в Киеве.