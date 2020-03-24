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24.03.20 22:27

Крымским татарам, удерживаемым в рамках второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", продлили сроки содержания в СИЗО, - правозащитники

Суды в России и оккупированном Крыму продлили срок содержания под стражей 18 фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

суд,симферополь

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на общественное объединение "Крымская солидарность".

Так, согласно решению Ростовского областного суда, Руслан Сулейманов, Асан Яников, Сейран Муртаза, Иззет Абдуллаев, Эрфан Османов, Сеитвели Сейтабдиев, Алим Аримов и Аким Бекиров будут находиться в следственном изоляторе до 14 июня.

Крымским татарам, удерживаемым в рамках второго симферопольского дела Хизб ут-Тахрир, продлили сроки содержания в СИЗО, - правозащитники 01

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Тем временем, Рустем Шейхалиев, Риза Изетов, Сервет Газиев, Яшар Муединов, Шабан Умеров, Меджит Абдурахманов, Энвер Аметов, Владлен Абдулкадыров, Раим Айвазов и Ремзи Бекиров, согласно решению подконтрольного России "Верховного суда Крыма", будут находиться в СИЗО до 15 июня.

Крымским татарам, удерживаемым в рамках второго симферопольского дела Хизб ут-Тахрир, продлили сроки содержания в СИЗО, - правозащитники 02

Напомним, 27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 24 активиста по обвинению в участии запрещенной в России и аннексированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". Эдем Яячиков – исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта. Позже был задержан еще один подозреваемый Раим Айвазов.

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Напомним, сотрудники ФСБ России, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 24 активиста.

Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар, 23 из которых вывезены в СИЗО Ростова-на-Дону, Таганрога и Шахты, один - Раим Айвазов - содержится в СИЗО Симферополя, еще один - Эдем Яячиков - исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта.

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