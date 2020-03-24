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24.03.20 22:43

На Днепропетровщине от пневмонии умер мужчина, у которого подозревают коронавирус, - ОГА

В Днепре от пневмонии умер 45-летний мужчина, у которого подозревают коронавирус. Неделю назад он вернулся с отдыха в Египте.

вирус

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

"Только что директор департамента здравоохранения ОГА Валерий Сердюк сообщил мне, что в Днепровской больнице №21 умер мужчина. После 10-дневного путешествия он заболел, однако занимался самолечением. Обратился к врачам в последний момент. К сожалению, несмотря на максимальные усилия, спасти пациента не удалось", - отметил председатель областной ОГА Александр Бондаренко.

Мужчина вызвал скорую 24 марта. Медики прибыли уже в защитных костюмах. Пациент был в тяжелом состоянии, в больнице ему диагностировали пневмонию.

"Является ли причиной осложнений именно коронавирус, сейчас выясняется. Результаты исследований будут известны уже завтра, - отметил Бондаренко. - Еще раз призываю жителей области: только почувствовали недомогание, немедленно звоните врачу. Самолечение может привести к трагическим последствиям".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое инфицированных коронавирусом в Днепре - это супружеская пара, недавно вернувшаяся из Франции, - глава ОГА Бондаренко

Сейчас на Днепропетровщине два лабораторно подтвержденных случаях коронавируса. Девять человек сейчас проверяют на COVID-19.

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