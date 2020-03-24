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24.03.20 22:44

COVID-19 подтвердили у 21-летней жительницы Броваров, - мэр Сапожко

Броварчанку госпитализировали 23 марта в инфекционное отделение Броварской многопрофильной клинической больницы.

больница,бровары

Об этом сообщил в Facebook Броварской городской голова Игорь Сапожко, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что получили лабораторное подтверждение наличия инфекции COVID-19 у броварчанки, которая была госпитализирована вчера в инфекционное отделение БМКБ. Девушке 21 год, на сегодняшний день ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Предварительно известно, что она имела контакт с иностранцами", - заявил он.

Мэр также призвал не нарушать карантин и оставаться дома.

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COVID-19 подтвердили у 21-летней жительницы Броваров, - мэр Сапожко 01

Напомним, по состоянию на 10 утра 24 марта Минздрав подтвердил 97 случаев заражения коронавирусом в Украине. Из них не менее 28 - в Киеве.

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