Дистанционное голосование в Раде даст понять украинцам, что власть спасает исключительно себя, - "слуга народа" Дубинский

Свою позицию он изложил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с попытками протащить любой ценой выполнение требований МВФ в ближайшие дни и в связи с этим с возможным использованием механизма дистанционного голосования - считаю необходимым заявить свою позицию.

Народные депутаты,

дававшие присягу на служение украинскому народу, также как и военнослужащие, врачи (дававшие клятву Гиппократа), полицейские, - не имеют права голосовать дистанционно, также как и хирург не может делать операцию дистанционно.

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Защищать Родину от внешнего врага в АТО нельзя дистанционно.

Нельзя тушить пожар дистанционно. Нельзя ловить преступников на улицах городов, охваченных эпидемией, дистанционно.

И для бойцов АТО, и для врачей в больницах, и для полицейских на улицах городов это будет сигнал к тому, что власть спасает исключительно себя, а заставляет рисковать своей жизнью и здоровьем обычных граждан.

Ничего не мешает государству обеспечить депутатов необходимыми защитными средствами для обеспечения жизнедеятельности государства, - от специальных защитных костюмов до противогазов", - уверен политик.

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Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук и народный депутат Николай Стефанчук (фракция "Слуга народа") подали законопроект, которым предлагают на время мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, проводить заседания парламента в режиме видеоконференций.

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