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24.03.20 23:23

В Киеве подтверждены 3 новых случая инфицирования коронавирусом, общее количество заболевших COVID-19 - 31 человек, - Кличко

Вечером 24 марта в Киеве подтверждены 3 новых случая инфицирования коронавирусом. Количество киевлян, заболевших COVID-19 выросло до 31 человека.

В Киеве подтверждены 3 новых случая инфицирования коронавирусом, общее количество заболевших COVID-19 - 31 человек, - Кличко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Все трое киевлян заболевших - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний киевлянин, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ", - написал Кличко.

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По информации мэра, на наличие коронавируса проверяется еще 22 образца.

Скорее всего, "вернувшийся из Франции 51-летний киевлянин" - экс-глава СБУ Валерий Хорошковский, информация об инфицировании которого COVID-19 появилась накануне. По данным "Схем", частный самолет 51-летнего Хорошковского прибыл из Ниццы (Франция) в Киев в пятницу, 20 марта.

В Киеве подтверждены 3 новых случая инфицирования коронавирусом, общее количество заболевших COVID-19 - 31 человек, - Кличко 01

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