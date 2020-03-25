Предлагаем Зеленскому провести "политическую дезинфекцию" и запретить подписывать представителям Украины в Минске любые решения о "консультационном совете", - Рахманин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Рахманин отметил: "От имени фракции сегодня направил Владимиру Зеленскому письмо. С предложением - включить в повестку дня предстоящего внеочередного заседания парламента еще один вопрос. А именно - проект постановления № 3229, поданный "Голосом" 17 марта.
О чем проект? О политической дезинфекции.
О вакцине против токсического "консультативного совета", членами которого должны стать "уполномоченные" представители оккупированных территорий Донбасса. О "совете", призванном сделать оккупантов миротворцами, а приспешников оккупантов - стороной переговоров.
Что предлагаем?
- считать проект решения о создании консультативного совета, противоречащим Конституции и национальным интересам Украины;
- запретить представителям Украины подписание любого решения о создании подобного сомнительного органа;
- обязать представителей Украины исключить переговоры с пособниками;
- определить, что главной предпосылкой любых шагов по мирному урегулированию должно быть безоговорочное долгосрочное прекращении огня.
Создать совет "консультантов" дьявола должны были создать завтра. Из-за пандемии "судьбоносное" событие решили провести онлайн. По последним данным, его перенесли с 25 марта на 26.
Чем завершится эта попытка заражения? Надеемся: неизбежной политической изоляцией возбудителей".