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25.03.20 01:47

Экс-глава АП Портнов угрожает уволить следователя ГБР, который предъявил подозрение полицейскому по делу Майдана

Бывший замглавы АП времен Януковича Портнов угрожает следователю ГБР за расследование преступлений на Майдане.

портнов,андрей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Портнов написал в .телеграме

Он отметил: "ГБР объявило о подозрении следователю времён Майдана. Подозревают, что привлекал невиновных героев революции к ответственности и мешал проведению митингов. Готовят ему меру пресечения.

Дорогие следователи ГБР, а вы ничего случайно не попутали, не окуели там? Может вас пора тоже уже немного отпрофилактировать? Вам что, нечем себя занять? Может вы уже разобрались с Порошенко и его преступной организацией? Или вам так сильно хочется понравиться бродячему быдлу активистов, под которое вы последнее время настоятельно пытаетесь подстроиться? Этого сотрудника полиции мы обязательно защитим, с ним ничего не будет, меру пресечения наденем вам на голову.

И настоятельно рекомендуем тем, кто это подписал перейти в тяжёлый для страны момент в режим патрульно-постовой службы. Ещё раз от кого-то из вас изойдёт похожая позорная промайдановская инициатива, займёмся вами в режиме немного другой плотности".

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