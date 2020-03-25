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25.03.20 02:06

Мы создали "мозговой центр" для реагирования на экономические вызовы, - Шмыгаль

Представители аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса президента договорились создать открытую платформу для разработки решений, которые могут влиять на экономические вызовы,

Мы создали "мозговой центр" для реагирования на экономические вызовы, - Шмыгаль

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграме. 

"Сегодня я провел видеоконференцию с представителями аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса президента. На ней мы договорились, что формируем открытую стратегическую платформу, созданную на основе профессионализма" - написал Шмыгаль.

Премьер-министр Украины отметил, что страна должна мобилизовать ресурсы для реагирования на экономические вызовы.

По его мнению, платформа будет "мозговым центром", который будет разрабатывать решения по реагированию на чрезвычайные экономические проблемы.

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