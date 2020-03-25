Враг за сутки восемь раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 82-мм минометы, СПГ и вооружение БМП. Потерь нет, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено четыре обстрелы, а именно:

- рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета;

- в районе населенного пункта Березовое - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета;

- неподалеку от Павлополя - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- неподалеку от Новоалександровки - из 82-мм минометов - 4 мины;

- рядом с Крымским - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Новотошковского - из 82-мм минометов - 11 мин и станкового противотанкового гранатомета;

- в районе населенного пункта Травневе - две мины из миномета калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета.

"Ответным огнем подразделения Объединенных сил прекратили вооруженные провокации.

Кроме этого, противник из стрелкового оружия совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что вчера, 24 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

Вместе с тем, поо анным штаба, с начала текущих суток российские оккупационные войска обстреляли позиции украинских сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрел был зафиксирован вблизи Авдеевки - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

"Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.

За текущие сутки потерь нет", - сообщили в пресс-центре ОС.