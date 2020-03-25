На утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и г. Киеве, а именно: Черновицкая - 38 (1 умер), г. Киев - 31, Киевская - 22, Ивано-Франковская - 5 (1 умер), Тернопольская - 4, Днепропетровская - 2, Житомирская - 2 (1 умер), Запорожская - 2, Львовская - 2, Волынская - 1, Донецкая - 1, Луганская - 1, Одесская - 1 и Черкасская - 1. Выписан после лечения 1 человека (Черновицкая область)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 24 марта лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, а именно: Черновицкая область - 13, Киевская область - 7, Запорожская область - 2, Тернопольская область - 2, г. Киев - 2, Волынская область - 1, Луганская область - 1 и Одесская область - 1.

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