Часть отделений медучреждений ВСУ перепрофилирована в инфекционные, - Минобороны

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на информацию заместителя командующего Медицинских сил ВСУ Андрея Галушко, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас все медицинские учреждения Вооруженных сил работают в режиме предоставления только неотложной помощи, все плановые оперативные вмешательства приостановлены. Загрузка госпитального звена составляет менее 50 процентов. Значительная часть терапевтических отделений перепрофилирована в инфекционные. А в каждой воинской части создаются медицинские изоляторы", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе также напомнили, что медицинским учреждением для обсервации военных предусмотрен Центральный военный санаторий "Приморский".