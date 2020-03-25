"Мы должны вернуться к нормальной жизни", - президент Бразилии Болсонару призвал отменить карантин и вернуться к работе

Президент Бразилии Жаир Болсонару призывает бразильцев вернуться к работе и прекратить панику из-за пандемии коронавируса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Болсонару призвал к продолжению "нормальной жизни" и сохранению рабочих мест.

В обращении к нации президент Бразилии призвал мэров и губернаторов штатов отменить карантинные меры, которые привели к тому, что Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу почти остановились.

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"Мы должны вернуться к нормальной жизни. Несколько штатов и мэрии должны отказаться от своей политики выжженной земли" - сказал он.

Он сказал, что ужасная ситуация в Италии не повторится в Бразилии из-за более молодого населения страны Латинской Америки и более теплого климата. Также президент Бразилии считает, что большинству людей нечего боятся, поскольку они переболеют в легкой форме.

Согласно данным правительства, число смертей от коронавируса в Бразилии во вторник выросло до 46 с 34, а число случаев заболевания возросло до 2201 с 1891.