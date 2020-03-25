Россия манипулирует пандемией коронавируса ради снятия санкций, - Кулеба

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, об этом шла речь в телефонном разговоре Кулебы и Йеппе Кофода во вторник вечером. передает Цензор.НЕТ.
Кулеба привлек внимание датского коллеги к попыткам России манипулировать пандемией и призвать к снятию санкций под прикрытием гуманитарных соображений.
"Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины. Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма", - подчеркнул глава МИД.
В свою очередь Йеппе Кофод заверил Кулебу, что разделяет именно такой подход.
Кулеба также обсудил с коллегой помощь украинцам, которые в настоящее время из-за ограничения путешествий остаются в Дании.
"Буду благодарен, если во время пандемии Дания не будет применять санкции за просроченные документы для тех, кто сейчас не может выехать из страны. Со своей стороны, Украина будет предоставлять аналогичное содействие гражданам Дании", - сказал Кулеба.