44 человека с подозрением на коронавирус находятся во Львовской инфекционной больнице, - ОГА

Об этом сообщает пресс-службу Львовской ОГА на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"За вечер 24 и ночь 25 марта в области с подозрением на коронавирус обратились еще 7 человек… Пациенты из города Львова, Золочев и Хмельницкой области. Всего на лечении в областной клинической больнице находятся 44 человека, еще 46 людей - на самоизоляции", - говорится в сообщении.

Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 1 пациентки приближенное к тяжелому.

Всего на Львовщине за все время с подозрением COVID-19 обратились 127 человек.

По результатам тестов у 6 человек - грипп. Еще 2 результата тестов - отрицательные на коронавирус. За все время в сумме у 29 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.

По состоянию на сейчас, на Львовщине с подозрением на коронавирус находятся 96 человек. У двух пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии.

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