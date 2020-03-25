Около 30 человек, прибывших из стран Балтии, отправили на обсервацию в Днепре

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявила одна из прибывших Елена Довбань.

По ее словам, приезжих централизованно привезли из Киева в Днепр, где в 21-й инфекционной больнице у них взяли анализы. Затем обещали отпустить домой на самоизоляцию. Часть из этих людей, которые живут в других городах области, отпустили, днепрян же, не проинформировав, решили отвезти на обсервацию.

"Никто не знал, что происходит. Нас привезли утром, сказали: вас осмотрят и отпустят домой. Часть людей действительно отпустили, а нам сказали садиться в автобус, мол, вас развезут по домам, а повезли на обсервацию. Хотя мы тоже несколько документов подписали о согласии на самоизоляцию. Я сидела в конце автобуса, было мало воздуха и через несколько часов мы были уже согласны на все. Мы добираемся до Днепра с вечера 22 марта", - рассказала девушка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супруги из Днепра, у которых выявили коронавирус, ехали поездом Киев-Запорожье: полиция ищет всех контактировавших с ними. ВИДЕО