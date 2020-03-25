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25.03.20 09:33

Около 30 человек, прибывших из стран Балтии, отправили на обсервацию в Днепре

Около 30 человек, прибывших из стран Балтии в Днепр во вторник, 24 марта, отправили на обсервацию. В течение нескольких часов люди отказывались выходить из автобуса и селиться в одном из заведений на территории Днепра.

коронавирус

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявила одна из прибывших Елена Довбань.

По ее словам, приезжих централизованно привезли из Киева в Днепр, где в 21-й инфекционной больнице у них взяли анализы. Затем обещали отпустить домой на самоизоляцию. Часть из этих людей, которые живут в других городах области, отпустили, днепрян же, не проинформировав, решили отвезти на обсервацию.

"Никто не знал, что происходит. Нас привезли утром, сказали: вас осмотрят и отпустят домой. Часть людей действительно отпустили, а нам сказали садиться в автобус, мол, вас развезут по домам, а повезли на обсервацию. Хотя мы тоже несколько документов подписали о согласии на самоизоляцию. Я сидела в конце автобуса, было мало воздуха и через несколько часов мы были уже согласны на все. Мы добираемся до Днепра с вечера 22 марта", - рассказала девушка.

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