В Украине отмечают День СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

День СБУ отмечается ежегодно 25 марта в день принятия Верховной Радой Украины Закона Украины "О Службе безопасности Украины" (от 25 марта 1992 № 2229-XII).

После провозглашения независимости Украины в 1991 году актуальным стал вопрос реформирования предыдущей союзно-республиканской системы органов государственной безопасности. Поэтому 20 сентября 1991 Парламент принял постановление "О создании национальной службы безопасности Украины", таким образом ликвидировав Комитет государственной безопасности СССР.

Основали праздник, учитывая заслуги СБУ в защите государственного суверенитета Украины, конституционного строя, территориальной целостности, законных интересов государства, а также в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.

Верховная Рада Украины поздравила сотрудников СБУ, которые надежно защищает государство и граждан, с профессиональным праздником.

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Также с профессиональным праздником сотрудников СБУ поздравил глава ведомства Иван Баканов, передает пресс-служба СБУ.

"Сегодня мы отмечаем 28-ю годовщину создания Службы безопасности Украины! И я искренне поздравляю каждого сотрудника СБУ с нашим профессиональным праздником. Прекрасно знаю, что для вас Служба - не просто работа, а призвание, проходящее через всю вашу жизнь. Это миссия, которую вы с честью выполняете. И именно благодаря вам СБУ достойно встречает свой день рождения.

Наша задача - гарантировать безопасность украинцев любой ценой. А иногда она очень высокая - прошлый год пополнил список Героев, которые положили свою жизнь на востоке Украины. Помним каждого из них ... Каждого из наших коллег, кто ценой собственной судьбы обеспечивает мир и спокойствие в нашей стране", - говорится в поздравлении Баканова.

Глава СБУ отметил, что за этот год сотрудники СБУ приобрели новый опыт и стали еще сильнее.

"Сегодня Служба, как и вся страна, противодействует новому вызову мирового масштаба - эпидемии коронавируса. Быстро, четко и слаженно, в сотрудничестве со всеми органами государственной власти.

Борьба с агрессором в гибридной войне, контрразведка и кибербезопасность, защита национальной государственности и объектов критической инфраструктуры, работа следственных органов - по каждому из этих направлений у нас есть результаты.

И, я уверен, что преданность, принципиальность и компетентность СБУ позволит достичь нашей главной цели - чтобы каждый украинец мог чувствовать себя в безопасности. Мы продолжаем свое дело: ежедневно защищаем Украину и наших граждан, готовимся к изменениям и начали системную реформу ведомства, чтобы быть еще сильнее. Делаем все, чтобы доверие граждан к украинской спецслужбе росло.

Поэтому поздравляю сотрудников и ветеранов Службы безопасности Украины с праздником! Желаю вам сил, вдохновения, успехов и весомых достижений на службе. Мира, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!" - сказано в поздравлении главы ведомства.