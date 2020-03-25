На утро 25 марта в Украине зафиксировано 29 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 113 случаев, за сутки поступило 185 подозрений, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"По состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев", - говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь зафиксирована:
Волынская область - 1 случай (выявлено за последние сутки);
Запорожская область - 2 случая (обнаруженные за последние сутки)
Днепропетровская область - 2 случая;
Донецкая область - 1 случай;
Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;
Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный) случаев;
м. Киев - 31 случай (из них 2 обнаружены в течение последних суток)
Киевская область - 22 случаев (из них 7 в течение последних суток)
Львовская область - 2 случая;
Луганская область - 1 (выявлен за последние сутки)
Одесская область - 1 (выявлен за последние сутки)
Тернопольская область - 4 случая (2 из которых обнаружены за последние сутки);
Черновицкая область - 38 (1 летальный) случаев, из них 13 обнаружены в течение последних суток;
Черкасская область - 1 случай.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 марта 2020 в Центр поступило 185 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 941 сообщение о подозрении на COVID-19.
Позже стало известно, что в Тернопольской больнице скорой помощи скончался мужчина, у которого ранее подтвердили заражение коронавирусом.