На утро 25 марта в Украине зафиксировано 29 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 113 случаев, за сутки поступило 185 подозрений, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"По состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев", - говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь зафиксирована:



Волынская область - 1 случай (выявлено за последние сутки);

Запорожская область - 2 случая (обнаруженные за последние сутки)

Днепропетровская область - 2 случая;

Донецкая область - 1 случай;

Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;

Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный) случаев;

м. Киев - 31 случай (из них 2 обнаружены в течение последних суток)

Киевская область - 22 случаев (из них 7 в течение последних суток)

Львовская область - 2 случая;

Луганская область - 1 (выявлен за последние сутки)

Одесская область - 1 (выявлен за последние сутки)

Тернопольская область - 4 случая (2 из которых обнаружены за последние сутки);

Черновицкая область - 38 (1 летальный) случаев, из них 13 обнаружены в течение последних суток;

Черкасская область - 1 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 марта 2020 в Центр поступило 185 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 941 сообщение о подозрении на COVID-19.

Позже стало известно, что в Тернопольской больнице скорой помощи скончался мужчина, у которого ранее подтвердили заражение коронавирусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все зависит от соблюдения карантина: речь может идти о 200 тыс. и о миллионах, - Ляшко рассказал, сколько украинцев могут переболеть коронавирусом