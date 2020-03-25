За январь-февраль из Украины продали товаров для противодействия COVID-19 на $15,2 млн. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает председатель экспертной организации Глеб Каневский со ссылкой на официальные данные таможни, которые были предоставлены на рассмотрение правительственного антикризисного штаба для принятия решения о запрете такого экспорта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на statewatch.org.ua.



Всего за сентябрь 2019 - февраль 2020 гг. из Украины экспортировали медицинских товаров для противодействия коронавирусу на $34,2 млн.

"Такое аномальное увеличение суммы экспорта медицинских товаров в январе-феврале этого года в первую очередь произошло из-за стремительный роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок с 3,8 млн долларов США за 246,3 тонн в январе до 9,1 млн долларов за 394 тонны в феврале", - объясняет Каневский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Маски уже появились в аптеках: дефицита в ближайшее время не будет, - главный санврач Ляшко

Также в феврале значительно выросли суммы экспорта следующих товаров:

защитные очки, 1,8 тонны на сумму 54,9 тыс долл;

респираторы, 2,2 тонны на сумму 154,5 тыс долл;

медицинские одноразовые халаты 1,5 тонны на сумму 48,1 тыс долл;

медицинские халаты 71,6 тонн в 959,3 тыс долл.

Помимо приведенных товаров в феврале из Украины также экспортировали:

нитриловые перчатки, 389 тыс пар

медицинские перчатки, 216 тыс пар

лабораторные костюмы, 30,2 тонны;

антисептик, 46,3 тонны.

Приведенные данные не содержат объемов и сумм медицинских изделий, которые были вывезены из Украины путем контрабанды, если такое случалось.



Стоит отметить, что некоторые суммы в данных таможни на Кабмин содержат математические неточности на уровне десятых.





Все данные с таможни без изменений приведены в инфографике StateWatch.

Напомним, ограничения на экспорт критических медицинских товаров правительство ввело с 12 марта 2020 года. Для того, чтобы заместить экспортные потери, общественность предлагает антикризисному штабу следующие шаги: