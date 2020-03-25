За январь-февраль из Украины продали товаров для противодействия COVID-19 на $15,2 млн. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает председатель экспертной организации Глеб Каневский со ссылкой на официальные данные таможни, которые были предоставлены на рассмотрение правительственного антикризисного штаба для принятия решения о запрете такого экспорта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на statewatch.org.ua.
Всего за сентябрь 2019 - февраль 2020 гг. из Украины экспортировали медицинских товаров для противодействия коронавирусу на $34,2 млн.
"Такое аномальное увеличение суммы экспорта медицинских товаров в январе-феврале этого года в первую очередь произошло из-за стремительный роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок с 3,8 млн долларов США за 246,3 тонн в январе до 9,1 млн долларов за 394 тонны в феврале", - объясняет Каневский.
Также в феврале значительно выросли суммы экспорта следующих товаров:
- защитные очки, 1,8 тонны на сумму 54,9 тыс долл;
- респираторы, 2,2 тонны на сумму 154,5 тыс долл;
- медицинские одноразовые халаты 1,5 тонны на сумму 48,1 тыс долл;
- медицинские халаты 71,6 тонн в 959,3 тыс долл.
Помимо приведенных товаров в феврале из Украины также экспортировали:
- нитриловые перчатки, 389 тыс пар
- медицинские перчатки, 216 тыс пар
- лабораторные костюмы, 30,2 тонны;
- антисептик, 46,3 тонны.
Приведенные данные не содержат объемов и сумм медицинских изделий, которые были вывезены из Украины путем контрабанды, если такое случалось.
Стоит отметить, что некоторые суммы в данных таможни на Кабмин содержат математические неточности на уровне десятых.
Все данные с таможни без изменений приведены в инфографике StateWatch.
Напомним, ограничения на экспорт критических медицинских товаров правительство ввело с 12 марта 2020 года. Для того, чтобы заместить экспортные потери, общественность предлагает антикризисному штабу следующие шаги:
- Обнародовать в публичном доступе информацию о реальном уровне обеспечения медицинских учреждений, выбранных для госпитализации пациентов с коронавирусом, необходимыми товарами для противодействия вирусу.
- На основе опубликованных данных переместить из больниц медицинские товары, которые есть в избытке, в больницы, где указанных товаров наоборот не хватает.
- Создать региональные фонды помощи, или поддержать имеющиеся эффективные волонтерские фонды помощи для закупки за благотворительную помощь именно необходимых товаров в больницы, в которых их нет.
- Упростить тендерные процедуры на группу товаров, услуг и работ необходимых для противодействия распространению коронавируса на время карантина.
- Обеспечить условия бесперебойной работы частных и государственных (если остались) производителей медицинских товаров, необходимых для противодействия распространению коронавируса.