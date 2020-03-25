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25.03.20 09:55

За январь-февраль из Украины продали товаров для противодействия COVID-19 на $15,2 млн. ИНФОГРАФИКА

В течение января-февраля 2020 года с территории Украины экспортировали медицинских товаров, которые могут использоваться для противодействия коронавирусу на $15,2 млн. При этом за сентябрь-декабрь 2019 почти столько же как за два месяца этого года - на 17 млн долларов.

Об этом сообщает председатель экспертной организации Глеб Каневский со ссылкой на официальные данные таможни, которые были предоставлены на рассмотрение правительственного антикризисного штаба для принятия решения о запрете такого экспорта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на statewatch.org.ua.

Всего за сентябрь 2019 - февраль 2020 гг. из Украины экспортировали медицинских товаров для противодействия коронавирусу на $34,2 млн.

"Такое аномальное увеличение суммы экспорта медицинских товаров в январе-феврале этого года в первую очередь произошло из-за стремительный роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок с 3,8 млн долларов США за 246,3 тонн в январе до 9,1 млн долларов за 394 тонны в феврале", - объясняет Каневский.

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Также в феврале значительно выросли суммы экспорта следующих товаров:

Помимо приведенных товаров в феврале из Украины также экспортировали:

Приведенные данные не содержат объемов и сумм медицинских изделий, которые были вывезены из Украины путем контрабанды, если такое случалось.

Стоит отметить, что некоторые суммы в данных таможни на Кабмин содержат математические неточности на уровне десятых.

За январь-февраль из Украины продали товаров для противодействия COVID-19 на $15,2 млн 01

Все данные с таможни без изменений приведены в инфографике StateWatch.

Напомним, ограничения на экспорт критических медицинских товаров правительство ввело с 12 марта 2020 года. Для того, чтобы заместить экспортные потери, общественность предлагает антикризисному штабу следующие шаги:

  1. Обнародовать в публичном доступе информацию о реальном уровне обеспечения медицинских учреждений, выбранных для госпитализации пациентов с коронавирусом, необходимыми товарами для противодействия вирусу.
  2. На основе опубликованных данных переместить из больниц медицинские товары, которые есть в избытке, в больницы, где указанных товаров наоборот не хватает.
  3. Создать региональные фонды помощи, или поддержать имеющиеся эффективные волонтерские фонды помощи для закупки за благотворительную помощь именно необходимых товаров в больницы, в которых их нет.
  4. Упростить тендерные процедуры на группу товаров, услуг и работ необходимых для противодействия распространению коронавируса на время карантина.
  5. Обеспечить условия бесперебойной работы частных и государственных (если остались) производителей медицинских товаров, необходимых для противодействия распространению коронавируса.
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