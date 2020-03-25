Сегодня не будут принимать решение о создании "консультативного совета" с ОРДЛО в рамках ТКГ, - Резников

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"ТКГ проходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически. Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они на сегодняшний день продолжаются", - сказал Резников, отвечая на вопрос, будет ли принято решение о создании такого консультативного совета на заседании ТКГ в среду.

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Напомним, 11 марта на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске было договорено на встрече 25 марта подписать решение о создании так называемой консультативного совета. Официально документы встречи не были обнародованы. В опубликованном СМИ документе говорится о том, что в упомянутой консультативном совете должны вести переговоры полномочные представители Украины, с одной стороны, и ее отдельных районов в Донецкой и Луганской областей, с другой, а Россия становится только наблюдателем, вместе с Германией, Францией и ОБСЕ.