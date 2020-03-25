У пациента в Исландии обнаружили сразу два штамма коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава биофармацевтической компании deCODEgenetics Кари Стефанссон, пишет Reykjavík Grapevine.

"Мужчина с положительным результатом на Covid-19 в Исландии был заражен двумя штаммами вируса одновременно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это может быть первый зарегистрированный случай двойной инфекции такого рода.

Ученые считают, что мутировавший второй штамм может быть более опасным, потому что у людей, инфицированных пациентом с двойным штаммом, обнаружен только второй штамм вируса. Если это так, коронавирус может мутировать и стать более заразным с течением времени. Однако Стефанссон не смог подтвердить эту теорию и предположил, что это может быть совпадением.

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Стефанссон также отметил, что, согласно международным базам данных, мутация, найденная в образце, взятом у этого пациента с двойной инфекцией, не обнаружена за пределами Исландии.

По состоянию на утро среды, 25 марта, в мире зарегистрировано 422 959 случаев заражения коронавирусом, в частности 18 907 летальных исходов и 109 144 выздоровевших.