Температурный скрининг на границе прошли 12,8 тыс. человек за прошедшие сутки, обнаружен один случай коронавируса, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Температурный скрининг проводился 12 800 лицам. Вчера во время оформления на прилет пассажиров рейса из одного из городов страны Среднего Востока у гражданина Украины после осуществления тестов врачами санитарно-карантинных подразделений подтвержден положительный результат заболевания коронавирусом. Он доставлен в клиническую больницу города Киева" , - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, на утро 25 марта в Украине зафиксировано 29 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 113 случаев, за сутки поступило 185 подозрений.

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