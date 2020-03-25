Трехсторонняя контактная группа по видеосвязи обсудит разведение сил и доступ международных организаций в ОРДЛО, - Резников

Как сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в распространенном в среду комментарии, ввиду эпидемии, вызванной коронавирусом, все встречи в рамках ТКГ проходят в формате конфколл-видеосвязи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Подгруппы работают со вторника и продолжат работу до четверга включительно", - сообщил он.

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На вопрос касательно общей повестки ТКГ и того, какие вопросы будут обсуждаться, Резников ответил: "По информации из других подгрупп, на повестке безусловное прекращение огня, разведение сил и средств, гуманитарные вопросы, в том числе доступ международных организаций на временно оккупированные Россией территории Украины".

Как пишет издание, в среду пройдут видеоконференции гуманитарной и экономической рабочих групп.