Руководить Антикризисным штабом в Киеве будут советник мэра Бахматов и бизнесмен Лиски, - Ставницер

Об этом сообщил в Фейсбуке соруководитель Одесского антикризисного штаба Андрей Ставницер, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве антикризисный штаб возглавили Игорь Лиски и Максим Бахматов. Мы поговорили, поделился нашим опытом, который как десять лет за 8 дней", – написал он в Facebook.

Лиски перепостил это сообщение, таким образом подтвердив информацию о своем назначении.

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По словам руководителя Одесского штаба Ставницера, есть еще ряд проблем, кроме нехватки ИВЛ и средств защиты для медиков и правоохранителей. Среди них — незнание медперсоналом правил работы при эпидемии, а также необходимость расширить национальный перечень медсредств, закупаемых по упрощенной процедуре, и отсутствие в Украине сертификации гидроксихлорохина и ремдесивира, используемых в США для лечения коронавируса.