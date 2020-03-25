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25.03.20 10:33

Спецпоезд 28 марта планирует эвакуировать украинцев из России, - посольство Украины в РФ

28 марта 2020 планируется рейс спецпоезда по маршруту Москва-Киев, которым украинцы смогут вернуться из Российской Федерации.

поезд

Об этом сообщает посольство Украины в РФ на странцие в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Специальный поезд по маршруту "Москва - Киев" для перевозки граждан Украины с территории Российской Федерации в связи с пандемией коронавируса. 28 марта 2020 планируется отправка граждан Украины специальным поездом по маршруту г.. Москва - г. Киев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка граждан будет осуществляться на железнодорожном вокзале в г. Москва (Киевский вокзал).

Для посадки на поезд нужно предварительно заполнить анкету.

О времени отправления и порядке отправления будет сообщено дополнительно.

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Спецпоезд 28 марта планирует эвакуировать украинцев из России, - посольство Украины в РФ 01

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