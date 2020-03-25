Google дал Минздраву Украины 550 тыс. долларов на информационную кампанию по коронавирусу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
На поисковую кампанию Минздрав получил грант в эквиваленте $550 тыс.
"Это позволит пользователям поискового сервиса в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине, а также минимизировать пользование недостоверными источниками", - сообщает Минздрав.
Минздрав реализует проект сотрудничества с компанией Google в рамках информационной поддержки, направленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине.