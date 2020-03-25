Глава Минздрава Емец вошел в состав Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, решение об этом было принято на внеочередном заседании правительства в среду, 25 марта.

"Одной из главных задач Государственной комиссии является координация деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, связанной с обеспечением техногенно-экологической безопасности, защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, мер противодействия террористической деятельности и военной угрозе, предотвращением чрезвычайных ситуаций и реагированию на них", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единственный случай коронавируса на Волыни зафиксирован у 7-летней девочки, - ОГА

Напомним, на утро 25 марта в Украине зафиксировано 29 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 113 случаев, за сутки поступило 185 подозрений.