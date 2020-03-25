Контактировавший с 500 лицами, в том числе умершим от коронавируса мужчиной, священник в тяжелом состоянии под аппаратом ИВЛ, - замглавы МВД Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Четвертая подтверждена смерть от COVID-19. География смертей распространяется. На этот раз это Тернопольщина. Сегодня утром умер мужчина 1952 г.р. Полицией, вместе с эпидемиологической службой установлено, что умерший гражданин Б. контактировал 9 марта во время похорон в с. Швейка Монастырского района со священником О. В. 1963 г.р., которому 19 марта установлен диагноз - заражение короновирусом. По данным свидетелей во время поминальних обряда присутствовали около 70-ти человек", - рассказал он.

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"Вообще, по данным эпидемиологического расследования, проведенного эпидемиологами и полицией, установлено, что с начала марта священник О. В. контактировал близко с 500 лицами во время различных религиозных обрядов! Всем этим лицам нужно срочно обращаться по телефонам 102 или 103 и сообщить о фактах общения со священником О.В., 1963 г.р., и с умершим Б. 1952 г.р. Потому что Ваша жизнь и здоровье в серьезной опасности!" - добавил замминистра.

"Сам священник находится в реанимации Тернопольской клинической больницы в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи борются за его жизнь.В настоящее время населенные пункты Швейка, Ковалевка и 4 других блокированы полицейскими. В этом очаге эпидемии уже установлены 5 случаев заражения COVID-19. Но мы все понимаем, что их гораздо больше", - резюмировал Геращенко.