Дети могут быть суперносителями коронавируса - болеть, но не испытывать ярких симптомов, - вирусолог Мироненко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" рассказала вирусолог Алла Мироненко.

"Для этого вируса, по данным китайских коллег, суперносителями являются дети. Они могут быть инфицированы, но не иметь клинических проявлений болезни. Именно поэтому так важно сегодня критически сократить общение детей с дедушками и бабушками. Что касается взрослых людей, то, как правило, у них инфекция почти всегда проявляется ​​теми или иными симптомами", - отмечает врач.

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Мироненко также подчеркивает, что ввиду отсутствия вакцины и лекарства есть только один путь победить коронавирус - переболеть тем, кто не из группы риска.

"Нам все равно придется получить иммунитет. Пока при отсутствии вакцины в стране я вижу только один путь - переболеть. Другое дело, что защитить нужно стариков", - убеждена она.