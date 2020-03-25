Украинские ученые расскажут о результатах исследований по замедлению размножения коронавирусов

26 марта 2020 в 11:00 состоится онлайн пресс-конференция-отчет украинских ученых о результатах исследований Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского. В ходе экспериментов удалось определить действующее вещество, которое способно замедлять размножение коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба УНИАН.

В пресс-анонсе говорится, что на днях завершился этап исследований, в ходе которых изучалась способность некоторых противовирусных препаратов влиять на коронавирусы. Результат оказался более чем обнадеживающим: действующее вещество продемонстрировало эффективное подавление репликации коронавирусов в культурах клеток (invitro).

Также отмечено, что действующее вещество существенно снижает процент апоптотических клеток по сравнению с клетками, инфицированными вирусом практически больше чем в 2 раза, чем спасает половину клеток, пораженных вирусом, от гибели. То есть, речь идет о большой вероятности, что исследуемое действующее вещество будет способно тормозить размножение коронавирусов в организме.

Подробную информацию о действующих веществах, результатах опытов и выводах экспертов обнародуют участники пресс-конференции:

Виталий Цимбалюк, президент Национальной академии медицинских наук Украины, академик НАМНУ, Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор;

Виктория Задорожная, директор Государственного учреждения "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины", профессор, член-корреспондент АМН Украины;

Светлана Рыбалко, заведующая лабораторией экспериментальной химиотерапии вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Л. В. Громашевского АМН Украины, доктор медицинских наук, профессор;

Анатолий Новик, основатель и президент фармацевтической компании "Экофарм";

Александр Гриневич, заместитель генерального директора компании "Экофарм", доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки и техники Украины;

Сергей Борщев — заведующий научным отделом интенсивной терапии и детоксикации "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины", доктор медицинских наук, врач — анестезиолог высшей категории.

Онлайн-трансляция начнется в четверг, 26 марта в 11:00

и будет доступна по ссылкам:

Внимание! Вопросы участникам пресс-конференции можно поставить по эл. почте: presszal@unian.net (с темой письма "Вопрос на пресс-конференцию 26.03), а также по телефону пресс-центра УНИАН (044) 498 07 64, (вопрос телефону будут также приниматься и в течение онлайн-трансляции пресс-конференции) .

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Внимание! В связи с эпидситуацией и карантином количество присутствующих ограничено. Участники пресс-конференции будут обеспечены индивидуальными средствами защиты.