Смерть от хантавируса, передающегося человеку от мышей, зафиксировали в Китае

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт GlobalTimes.

Мужчина скончался в понедельник. Анализы показали, что у него был хантавирус, а не COVID-19.

Хантавирус вызывает высокую температуру, кровотечение и повреждение почек. Инкубационный период для него составляет 1–2 недели, но бывало и так, что симптомы проявились спустя 2 месяца после заражения.

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Хантавирус распространяется через мочу, экскременты или слюну грызунов. Передаться человеку он может через дыхательные пути, глаза или рот – после контакта с животным или его пометом не стоит трогать лицо немытыми руками. Также можно заразиться через укус грызуна.

Прямая передача хантавируса от человека к человеку пока не зафиксирована.

Лекарств от этого вируса для тех, кто уже заразился, нет. Но есть вакцина, и прививка считается самым эффективным способом предотвратить заражение.

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