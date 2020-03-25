Россия распространяет фейки о коронавирусе, чтобы сеять панику, - спикер Минздрава Дехтяренко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом он рассказал в эфире "Сніданок з 1+1".

"Мы комментируем только проверенные случаи тестирования в лаборатории. Но я хочу обратить внимание на то, что в последнее время распространяется большое количество ложной информации для того, чтобы специально распространить панику. Даже есть публикации западных изданий, в частности агентство Reuters ссылаясь на документ Европейской комиссии говорит о том, что Россия ответственна за распространение фейков относительно коронавируса не только в Украине, но и в западных странах", - заявил он.

Он отметил, что в документе сообщают о, как минимум, 80 случаев дезинформации со стороны российских СМИ.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео в пятницу выступил с утверждением, что дезинформация о коронавирусе поступает из России, Китая, Ирана.

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