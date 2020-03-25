22 случая заболевания COVID-19 подтверждены на Киевщине, у 59 человек - подозрение, за 222 контактными лицами установлено меднаблюдение, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Из них 11 - в Обуховском районе, 4 - в Киево-Святошинском, 2 - в г. Бровары, по одному в г. Борисполь, пгт Ставище, г. Ирпень, г. Белой Церкви и Белоцерковском районе.

Из них на стационарном лечении 7 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 15.

Подозрение на заражение у 59 человек. Из них 18 - в Обуховском районе; 15 в Киево-Святошинском районе; шесть - в Броварском районе, пять - в г. Ирпень, по четыре в г. Белая Церковь и в Вышгородском районе, три в Бориспольском районе, по одному в Белоцерковском районе, Фастовском районе, Ставищенском районе и Васильковском районе.

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Установлено медицинское наблюдение за 222 контактными лицами.

"Просим гражданам воздержаться от посещения мест скопления людей и для минимизации контактов, по возможности, пользоваться онлайн-услугами, в том числе для приобретения продуктов питания", - сказано в сообщении.