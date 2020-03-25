Депутатов нашей фракции ориентируем на внеочередное заседание Рады в субботу, - "слуга народа" Кравчук

Об этом Укринформу сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Официально дата проведения заседания появится, когда будет порядок дня. Но депутатов нашей фракции ориентируем на субботу", - сказала Кравчук.

В то же время на вопрос, связан ли перенос даты на 28 марта с тем, что сейчас в парламент не внесен весь пакет законопроектов, решение по которым должно быть принято, депутат ответила: "Да, законопроекты дорабатываются и должны быть обсуждены со всеми фракциями и группами. Также мы ждем от Кабмина их часть: очевидно, должны быть изменения в бюджет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании регулирования банковской деятельности, необходимый для новой программы с МВФ

Что касается того, возможно ли на этом внеочередном заседании рассмотрение кадровых вопросов, в частности назначение министра энергетики и защиты окружающей среды, она отметила, что "Верховная Рада может рассмотреть, если Премьер-министр предложит кандидатуру".

В то же время, по ее словам, в пятницу, 27 марта, фракция "Слуга народа", предварительно планирует провести свое заседание.