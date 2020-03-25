Ученые из Сингапура разработали тест, определяющий коронавирус за 5 минут

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание The Straits Times.

"Профессор Джеки Ин, которая возглавляет лабораторию NanoBio в Агентстве по науке, технологиям и исследованиям (A * Star), и ее команда разработали экспресс-тест, позволяющий определить, есть ли у человека Covid-19, всего за пять минут", - сказано в сообщении.

Ученые надеются, что их разработку утвердят в течение месяца, и тесты смогут поступить в массовое производство и использование.

Новые экспресс-тесты позволяют копировать участки ДНК без температурного воздействия, и потому их можно проводить так быстро. В старом методе большая часть времени расходуется как раз на изменение температуры, из-за чего проведение анализов занимает до трех часов.

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Как сообщалось, по состоянию на утро среды, 25 марта, в мире зарегистрировано 422 959 случаев заражения коронавирусом, в частности, 18 907 летальных случаев и 109 144 выздоровления.