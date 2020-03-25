Во Львове сошьют и бесплатно раздадут 20 тысяч стерильных масок

Об этом рассказала организатор инициативы по бесплатному пошиву масок Анастасия Рыбак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.ua.

Владелица небольшой мастерской организовала дистанционный пошив 20 тысяч стерильных средств медицинской защиты для нуждающихся граждан. В одни руки планируют выдавать по 2 маски, на семью - по 6.

"Организация нашего партнера Романа Дуды уже закупила специальный тканевый материал, из которого делают медицинские маски. Уже развезли его швеям: не менее 100 штук в одни руки. Отвезти и пошить маски согласились люди, которые отозвались на клич в соцсетях", - рассказывает Рыбак.

За первый день анонса инициативы Анастасии Рыбак удалось собрать более 20 волонтеров, в числе которых и работники Львовской госадминистрации. Пошили первую партию, которую направили в лаборатории для обработки.

Обработка тоже происходит на волонтерских началах. Каждый день на зов Анастасии Рыбак откликаются новые и новые клиники, в том числе и стоматологии. Автор инициативы говорит, что у них есть необходимое оборудование для таких манипуляций.

Волонтеры будут выдавать маски не только в центре города, но и в отдаленных микрорайонах Львова, таких как Рясное. В условиях карантина выдачу не хотят сосредотачивать в одном месте. Специальные палатки устанавливать не будут. Планируется, что номера телефонов волонтеров разгласят через соцсети и госадминистрацию.

Чтобы маски не перепродавали, их будут маркировать. Брендового логотипа не будет: пометки поставят детскими печатками. Отличить их будет легко также и по внешнему виду: ткань белая, а резинки - черные.

"Нет проблем, которые нельзя решить. В условиях дефицита масок всем нуждающимся мы помочь, конечно, не можем. Но взять ситуацию в свои руки, - уже лучше, чем, ничего", - объясняет организатор инициативы.

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