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25.03.20 12:32

Около 800 человек хотят вернуться в Украину поездом Москва-Киев, - замглавы МИД Божок

Около 800 граждан Украины обратились в посольство Украины в РФ с просьбой воспользоваться специально назначенным поездом, которым планируется возвращение на Родину граждан, оставшихся за рубежом посте введенных ограничительных мер.

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Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По количеству граждан, изъявивших желание воспользоваться этим поездом в Украине и в РФ соответственно, могу сказать, что, на сегодняшний день, в посольство Украины в РФ обратились около 800 граждан Украины. Окончательные данные по ориентировочному количеству граждан РФ, желающих вернуться, уточняются", - сказал Божок.

Замминистра обратил внимание на то, что это - не единственный гуманитарный вопрос, который находится на повестке дня консультаций между Украиной и РФ.

"Мы до сих пор ждем разрешения от правительства РФ на транзит по территории России транспортных средств с гуманитарными и медицинскими грузами для борьбы с распространением коронавируса в Украине, направляемых к нам из третьих стран. Рассчитываем, что российская сторона в этом вопросе также будет руководствоваться гуманитарными соображениями и действовать так же оперативно, как Украина действовала и действует в контексте обеспечения возвращения граждан РФ с территории Украины", - подчеркнул замминистра.

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По его словам, Российская Федерация действительно обратилась с просьбой разрешить эвакуацию из Украины граждан РФ, и МИД действительно согласовало им такую возможность по гуманитарным соображениям, предложив использовать для этого поезд Киев-Москва.

Божок добавил, что сейчас завершается организация соответствующих санитарно-эпидемиологических мероприятий по упомянутому поезду и пассажиров, которые будут путешествовать в нем, после чего на сайте "Укрзализныци" будет открыта продажа билетов.

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