Лекарства - за деньги, доставка - бесплатно: "Укрпочта" начала доставлять на дом товары из аптек

Новую услугу "Укрпочта" будет осуществлять вместе с сервисом "Liki24.com". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

"За пределами цивилизации в Украине находится более 10 млн человек. В отдаленных уголках страны еще довольно плохая мобильная связь, сомнительный интернет, закрываются отделения банков и аптеки, если вообще когда-то были. "Укрпочта" там - не единственная связь человека с миром", - прокомментировал запуск услуги гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Запустить сервис удалось после того, как правительство 23 марта приняло постановление о возможности для почтовых операторов доставлять лекарства в период карантина.

"Наш сервис работает с более чем 5600 аптеками по всей Украине. Мы предоставляем информацию о наличии, ценах на 55 000 аптечных товаров и помогаем пользователям получить их по оптимальной цене, собирая медикаменты для отправлений из разных аптек", - сказал руководитель "Liki24.com" Антон Авринский.

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Услуги бесплатной доставки лекарств через национального оператора "Укрпочта" будут доступны до конца карантина. При этом пользователи смогут получать свои посылки как на отделениях "Укрпочты", так и адресно к двери. Сроки доставки соответствуют нормам экспресс-отправлений.

Заказ на бесплатную доставку медикаментов можно оформить на сайте Сервиса Liki24.com.

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