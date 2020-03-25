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25.03.20 12:56

Британский парламент прекращает работу на четыре недели

Парламент Великобритании сегодня, 25 марта, намерен приостановить проведение заседаний на четыре недели, чтобы не допустить заражения коронавирусом.

Британский парламент прекращает работу на четыре недели

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что парламент должен был закрыться на трехнедельный пасхальный перерыв с 31 марта, но решили начать на неделю раньше, поскольку возрастает риск заражения политиков коронавирусом.

Парламент уже закрыт для посетителей, а количество депутатов в Палате общин сократили, чтобы они имели возможность сидеть друг от друга в соответствии с рекомендациями из социального дистанцирования.

Министр жилищного строительства Роберт Дженрик прокомментировал ситуацию связанную с перерывом в парламенте.

"Я уверен, что парламент вернется после Пасхальных каникул, и я думаю, что действительно важно, какой бы глубокой и серьезной этот кризис не был, чтобы парламент в той или иной форме продолжал функционировать", - сказал министр.

Как отмечается, верхняя палата сегодня планирует утвердить чрезвычайное законодательство, предоставив властям широкие полномочия для борьбы с коронавирусом в стране.

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