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25.03.20 12:57

В Германии за сутки 4 118 заражений COVID-19, 32 человека умерли

Количество зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в Германии превысило 31,5 тыс., за сутки болезнь унесла жизни 32 человек.

германия,коронавирус

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.

"На сегодняшний день (25 марта) зарегистрировано 31 554 случая инфицирования, увеличение - на 4118 по сравнению с предыдущим днем. Умерло на сегодняшний день 149 человек, прирост количества жертв за последние сутки - 32. Выздоровели минимум 5600", - рассказал Вилер.

По его словам, заболеваемость составляет 38 случаев на 100 тыс. населения.

Средний возраст инфицированных - 54 года, средний возраст жертв - 81 год.

При этом Вилер подчеркнул, что "также молодые и здоровые люди могут тяжело переносить заболевания и даже умереть; это случается редко, но это может произойти ". Он считает, что к врачу надо обращаться, когда есть затруднения с дыханием.

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