Заседание Кабмина: в повестке дня введение чрезвычайной ситуации в Украине. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Кабинет Министров на заседании в среду, 25 марта, урегулирует некоторые вопросы обеспечения трудовых прав госслужащих, работников государственных органов, предприятий, учреждений и организаций на время установления карантина в связи с обострением ситуации, связанной с распространением случаев острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Как отмечается в повестке дня заседания, обнародованной на Правительственном портале, докладывать по этому вопросу будет министр юстиции Денис Малюська.

Министр здравоохранения Илья Емец на заседании будет инициировать внесение изменений в порядок государственной регистрации (перерегистрации) дезинфекционных средств, а также рассмотрение вопроса о предоставлении в 2020 году субвенции из государственного бюджета местным на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения.

Министр социальной политики Мирина Лазебная представляет проект постановления об особенностях предоставления жилищных субсидий.

Члены правительства также планируют изменить порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы. Они могут урегулировать некоторые вопросы Государственного агентства спорта и Государственного агентства развития молодежи и гражданского общества.

В повестке дня заседания правительства - выделение средств для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших (умерших) во время участия в антитеррористической операции, и лицам с инвалидностью, приобретенной вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания во время участия в указанной операции.

Кроме того, министры должны одобрить отчет об исполнении Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

Члены правительства заслушают законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно криминализации перемещения через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения". В случае одобрения Кабмином он должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады.