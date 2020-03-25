Принц Чарльз заразился коронавирусом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Представитель Clarence House заявил, что у принца "проявляются легкие симптомы, но в остальном он остается в добром здравии и работает в течение последних нескольких дней как обычно".

Также сообщается, что 71-летний монарх и его супруга самоизолируются в своем доме в Шотландии. Герцогиня также прошла тестирование на коронавирус, которое дало отрицательный результат.

Чарльз – старший сын королевы Великобритании Елизаветы II, первый в очереди на британский трон.

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