Кабмин разрешил бесплатную передачу конфискованных медтоваров в учреждения здравоохранения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно принятому решению, порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решениям суда и переданным органам государственной исполнительной службы, предусматривает, что водонепроницаемые лабораторные костюмы, медицинские перчатки, одноразовые медицинские изоляционные халаты, медицинские маски, защитные очки, защитные щитки, респираторы класса защиты FFP2, конфискованные в установленном порядке, будут бесплатно передаваться в учреждения здравоохранения.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ограничение экспорта товаров противоэпидемического назначения будет действовать до 6 июня или пока будет такая необходимость.

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